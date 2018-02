Países da Otan querem reorganizar efetivo no Afeganistão Países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) planejam reorganizar, e não aumentar a quantidade de tropas que mantêm no Afeganistão. No lugar de soldados para o combate, é preparado o envio de instrutores militares para treinar as forças de segurança afegãs. A informação é de autoridades dos Estados Unidos e da Otan.