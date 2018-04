Países do Golfo propõem abastecer urânio enriquecido ao Irã Países do golfo Pérsico aliados dos Estados Unidos estão dispostos a fornecer urânio enriquecido ao Irã, em uma tentativa de neutralizar as tensões entre Teerã e as potências ocidentais envolvendo o programa nuclear iraniano, afirmou o ministro das Relações Exteriores saudita, nesta quinta-feira. "Propusemos uma solução, que é criar um consórcio para todos os consumidores de urânio enriquecido no Oriente Médio", disse o príncipe Saud Al-Faisal ao jornal Economic Digest. "(Vamos) fazer de uma maneira coletiva, por meio de um consórcio que distribua (o urânio) de acordo com as necessidades, forneça a cada usina a quantidade necessária e garanta que este urânio não será utilizado na fabricação de armas atômicas", afirmou.