Palestino joga escavadeira sobre carros num ataque e Jerusalém Um palestino jogou uma escavadeira contra veículos de uma movimentada rua de Jerusalém, nesta terça-feira, e feriu 16 pessoas antes de ser morto a tiros. A investida aconteceu antes de uma visita ao local pelo candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, e a poucos metros do hotel onde Obama deveria ficar hospedado. Esse foi o segundo incidente do tipo a ocorrer na parte judaica de Jerusalém (ocidental) nas últimas três semanas. "O ataque de hoje com a escavadeira serve para lembrar o que os israelenses têm enfrentado diariamente, de forma corajosa e há tempo demais", afirmou Obama em uma entrevista coletiva realizada em Amã. "Eu condeno veementemente esse ataque e sempre darei apoio a Israel quando se trata de confrontar o terrorismo e buscar a paz e a segurança duradouras." O candidato, que deveria voar para Israel ainda nesta terça, disse que "seus pensamentos e orações voltam-se para todos os feridos e para todos os familiares deles." O ataque ocorreu enquanto o presidente israelense, Shimon Peres, recebia o presidente palestino, Mahmoud Abbas, em sua residência oficial, a menos de 1 quilômetro de distância do local. Autoridades de Israel disseram que o motorista era um palestino morador de uma área ocupada da Cisjordânia que o Estado judaico considerava ser parte de Jerusalém. Os moradores dessa área podem locomover-se livremente por toda a cidade e pelo restante de Israel. "O motorista da escavadeira deixou o local de uma obra e atingiu dois carros", disse um porta-voz da polícia. "Um civil que viu o que estava acontecendo atirou contra ele. A escavadeira continuou a avançar. Um policial de um posto de controle continuou a disparar e o terrorista foi morto." A máquina também atingiu um ônibus. Serviços de emergência disseram que ao menos 16 pessoas ficaram feridas, uma delas gravemente. Depois do ataque, a polícia isolou a área onde estavam a escavadeira amarela e o corpo do motorista. "Essa foi mais uma tentativa de assassinar pessoas inocentes em um absurdo ato de terrorismo", afirmou Mark Regev, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert. Ninguém assumiu a responsabilidade pela ação. O grupo islâmico Hamas, que controla atualmente a Faixa de Gaza, elogiou o ataque descrevendo-o como uma "reação natural aos crimes cometidos pela ocupação israelense". Abbas, cuja facção Fatah perdeu o controle sobre a Faixa de Gaza um ano atrás em meio a um conflito com o Hamas, disse a repórteres "condenar e rejeitar" o ataque e que tais incidentes "ferem nossa reputação e a paz em geral."