Palestino mata ao menos dois em ataque em Jerusalém Um palestino jogou um trator contra um ônibus de passageiros, carros e pedestres em uma das ruas mais movimentadas de Jerusalém na quarta-feira, matando pelo menos duas pessoas e ferindo dezenas, informaram serviços de emergência. A polícia disse que o motorista do trator foi morto a tiros por policiais e por um soldado que conseguiu escalar o veículo. Foi o primeiro ataque árabe em Jerusalém Ocidental, onde os judeus predominam, desde que um homem armado matou oito estudantes em uma escola religiosa em março. "Um trator dirigido por um árabe veio com violência na rua Jaffa, atingindo pedestres, ônibus e carros", disse o porta-voz da polícia Shmuel Ben-Ruby. O serviço de emergência Zaka informou que pelo menos duas pessoas foram mortas pelo trator e mais de 20 se feriram. O motorista do trator foi identificado como um palestino morador de Jerusalém Oriental, de predominância árabe. Nenhum grupo reivindicou imediatamente a autoria do ataque, que acontece quase duas semanas após o início de um cessar-fogo entre Israel e o grupo militante islâmico Hamas na Faixa de Gaza.