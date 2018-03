Palestino morre em tiroteio com soldados israelenses

Um palestino morreu e outro ficou ferido na madrugada desta quarta-feira, 10, na cidade de Nablus, na Cisjordânia durante um tiroteio com soldados israelenses. O palestino morto, assim como o ferido, era um militante do movimento nacionalista Fatah, segundo fontes palestinas. O escritório do porta-voz das Forças Armadas de Israel não tinha conhecimento esta manhã do tiroteio. Além disso, o Exército israelense deteve em outra de suas freqüentes batidas noturnas 19 palestinos em diferentes pontos do território da Cisjordânia, segundo fontes militares.