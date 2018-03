Palestino morre em um bombardeio israelense antes de protestos em Gaza

GAZA - Um agricultor palestino foi morto na Faixa de Gaza pelo fogo de artilharia israelense nesta sexta-feira, 30, pouco antes de um protesto para marcar o "Dia da Terra" palestino.

De acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde da Palestina, a vítima, identificada como Omar Samur, tinha 27 anos e morreu perto de Khan Yunes, ao sul de Gaza.

Segundo testemunhas, ele estava em suas terras, perto da fronteira, quando morreu.

O exército israelense ainda não comentou essa informação.

A partir desta sexta-feira e por mais de seis semanas em um protesto chamado "a grande marcha do retorno", milhares de palestinos são convocados a acamparem algumas centenas de metros da barreira israelense que fecha fronteira de Gaza.

O início do protesto coincide com o "Dia da Terra", a homenagem anual a seis árabes israelenses que morreram em 1976 durante as manifestações contra o confisco de terras por parte de Israel.

O evento será realizado sob estreita vigilância dos soldados israelenses. /Reuters