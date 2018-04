Palestinos atiram contra Israel após morte de chefe da Jihad Palestinos da Faixa de Gaza dispararam foguetes contra Israel no sábado, mas provocaram poucos estragos, após um alto comandante da Jihad Islâmica ter sido morto numa explosão que destruiu completamente sua casa na noite de sexta-feira. Israel negou a responsabilidade pela explosão. Sete outras pessoas morreram, incluindo a mulher e dois filhos pequenos do comandante. Cerca de 40 pessoas foram feridas por destroços que atingiram os edifícios próximos no campo de refugiados al-Bureij. Uma porta-voz do Exército israelense disse que cinco foguetes foram disparados de Gaza na manhã de sábado. O Comitê de Resistência Popular, grupo militante aliado da Jihad Islâmica e do Hamas, que controla Gaza, disse ter disparado 10 foguetes em resposta à morte de Ayman Fayed, mais conhecido como Abu Abdallah, na sexta-feira. "Sangue produz sangue!", ouvia-se no funeral, enquanto atiradores disparavam para o ar com seus rifles Kalashnikov. O braço aramado da Jihad Islâmica, que realizou diversos bombardeios suicidas entre 1995 e 2005, prometeu atacar dentro de Israel: "Esse sangue não será desperdiçado. A resposta virá no âmago da entidade sionista", disse o grupo em comunicado. Israel diz que frequentemente frustra tentativas de atentados suicidas. A bomba do Hamas que matou uma mulher no sul de Israel em 4 de fevereiro foi a primeira a deixar vítimas fatais em um ano. Embora a facção secular Fatah, do presidente palestino, Mahmoud Abbas, seja profundamente hostil aos islâmicos que tomaram o controle de Gaza no ano passado, um porta-voz do Fatah na Cisjordânia também acusou Israel pela explosão. "Os ocupantes entraram numa fase de crime organizado contra o povo palestino", disse Fahmi Zarir. "Exigimos que a comunidade internacional os force a pôr um fim em seus crimes." (Reportagem adicional de Alastair Macdonald em Gaza, Ori Lewis em Jerusalém e Haitham Tamimi em Hebron)