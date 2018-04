Palestinos condenam discurso de Israel e rejeitam imposições

A Autoridade Nacional Palestina (ANP) condenou o discurso deste domingo, 14, do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e rejeitou todas as condições impostas por ele para solucionar o conflito do Oriente Médio. O Hamas, facção palestina que controla a Faixa de Gaza, criticou o caráter "racista e extremista" de Netanyahu.

Um dos porta-vozes de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, afirmou que o discurso de Netanyahu "sabota" todas as iniciativas de paz na região, paralisa todos os esforços que estão sendo feitos e desafia as posições de palestinos, árabes e dos americanos.

"Não estamos surpresos com o que disse, mas ao mesmo tempo condenamos todas suas declarações", disse o negociador-chefe da ANP, Saeb Erekat. Ele respondeu a Netanyahu minutos depois de o premiê terminar um discurso em que condicionou qualquer solução ao conflito ao "reconhecimento de Israel como lar nacional judeu" e à "desmilitarização" do futuro Estado palestino.

Segundo o negociador, Netanyahu não reconheceu o problema dos refugiados, nem a solução de dois Estados para dois povos, e "se limitou a pôr condições impossíveis aos palestinos". "Todas essas condições prévias são inaceitáveis para nós", assegurou Erekat, para quem o primeiro-ministro israelense "não tratou com profundidade nenhuma as questões do estatuto final" que é preciso ser negociado.

Rafik al-Husseini, chefe de gabinete do presidente da ANP, Mahmoud Abbas, assegurou que "com o discurso Netanyahu declarou guerra aos palestinos e ao mundo inteiro". "O que fez é negar todos os princípios que a comunidade internacional considera básicos para conseguir uma solução pacífica entre israelenses e palestinos", comentou.

O porta-voz do movimento islâmico palestino Hamas, Fawzi Barhum, denunciou à AFP o caráter "racista e extremista" do discurso israelense. "Em seu discurso, (Netanyahu) negou os direitos legítimos do povo palestino, como o direito ao retorno dos refugiados e o reconhecimento de Jerusalém como capital do futuro Estado palestino", afirmou à Efe Ismail Radwan, um dos líderes do Hamas em Gaza.

O primeiro-ministro israelense pôs como condições para a paz no Oriente Médio que os palestinos reconheçam Israel como "lar nacional judeu" e que o futuro Estado palestino seja "desmilitarizado", além de insistir na ideia de que Jerusalém seguirá sendo a capital "unificada" do Estado de Israel.

"O discurso é uma bofetada na cara de todos aqueles que apostaram na opção das negociações com Israel. Também representa uma resposta aos árabes e palestinos que defendem o diálogo de paz", disse. Radwan exortou também o povo palestino e o mundo árabe em geral "a romper qualquer laço com Israel".

O dirigente do grupo islâmico, que controla a Faixa de Gaza desde junho de 2007, aconselhou a Autoridade Nacional Palestina (ANP) "a romper todo acordo e negociação com Israel assim como a cooperação em segurança na Cisjordânia". Além disso, apostou na "opção da resistência (armada) como única alternativa para liberar os territórios ocupados".