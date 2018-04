Palestinos cumprem sua parte no plano de paz, diz Blair Tony Blair, enviado do Quarteto de mediadores do Oriente Médio, afirmou na quinta-feira que os palestinos cumprem as obrigações relativas à área de segurança e assumidas em meio ao plano de paz conhecido como "mapa do caminho". Segundo Blair, Israel deveria começar a responder às medidas adotadas pelos palestinos. O governo dos EUA avaliará a situação para saber se os israelenses e os palestinos cumprem as obrigações estipuladas no plano de 2003. Essa avaliação integra os esforços realizados para garantir a criação de um Estado palestino antes do final do mandato do presidente norte-americano, George W. Bush, em janeiro de 2009. A independência palestina pode depender dessas análises porque o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, prometeu que não implementará nenhum acordo de paz até que o presidente palestino, Mahmoud Abbas, cumpra a promessa feita no "mapa do caminho" de coibir a ação dos militantes islâmicos. O governo israelense ainda precisa cumprir sua parte do acordo -- congelar a expansão dos assentamentos judaicos e retirar da Cisjordânia ocupada entrepostos avançados erguidos por colonos judeus sem autorização. "Acho ser importante reconhecer que os fatos ocorridos aqui em Nablus nos últimos meses representam, claro, o que a fase um do 'mapa do caminho' prevê", afirmou Blair durante uma visita à cidade do norte da Cisjordânia. Em declarações dadas mais tarde, na cidade de Ramallah (também na Cisjordânia), o ex-primeiro-ministro britânico disse que "os palestinos melhoraram de forma significativa suas forças de segurança". Blair citou haver a "necessidade, obviamente, de que as restrições à movimentação (de pessoas no território palestino) sejam minoradas". Não se sabe bem quanta influência Blair, que atua como enviado especial do Quarteto de mediadores, exercerá sobre o processo de avaliação do "mapa do caminho". O ex-premiê, de toda forma, sempre se manteve próximo de Bush. Abbas, cuja autoridade limita-se à Cisjordânia desde que o grupo islâmico Hamas assumiu o controle da Faixa de Gaza, em junho, lançou uma campanha de segurança no ano passado em Nablus, apreendendo armas e detendo criminosos e alguns militantes. Segundo Blair, avanços estavam sendo realizados na questão da segurança. O enviado pediu "uma resposta de Israel a respeito das obrigações" assumidas no "mapa do caminho". Além de remover os postos avançados, Blair disse que Israel, "em tempo", precisa desmontar todos os postos de controle e cancelar todas as outras restrições à movimentação e ao comércio dos palestinos. "A coisa mais importante para a economia é, pouco a pouco, finalizar a ocupação", afirmou. (Reportagem de Adam Entous em Jerusalém e Haitham Tamimi em Hebron)