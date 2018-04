Palestinos e soldados de Israel entram em choque na Cisjordânia Soldados israelenses lançaram gás lacrimogêneo e dispararam com balas de borracha em palestinos que atiravam pedras e bombas incendiárias contra eles durante um confronto que irrompeu neste sábado na Cisjordânia, depois do funeral de um manifestante morto no dia anterior.