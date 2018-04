Palestinos podem declarar independência, diz assessor de Abbas Os palestinos devem declarar a independência unilateralmente se as conversas de paz com Israel continuarem a se arrastar, afirmou nesta quarta-feira um importante assessor do presidente palestino, Mahmoud Abbas. Não está claro que se Abbas pensa da mesma forma que Yasser Abed Rabbo, mas Saeb Erekat, outro importante negociador palestino, expressou oposição a qualquer declaração unilateral de independência. Abed Rabbo, integrante da equipe de negociadores palestinos, fez os comentários um dia depois da mais recente rodada de negociações de alto escalão com Israel. "Caso as coisas não caminhem na direção de interromper de fato as atividades de assentamentos, caso as coisas não caminhem na direção de negociações contínuas e sérias, então deveríamos...anunciar nossa independência unilateralmente", afirmou ele à Reuters. O assessor fez uma comparação com Kosovo, que declarou independência da Sérvia no domingo. "Kosovo não é melhor que nós. Merecemos a independência até antes que Kosovo, e pedimos o apoio dos Estados Unidos e da União Européia para nossa independência", disse Abed Rabbo. Mas Erekat lembrou que a Organização para a Libertação da Palestina já declarou independência em 1988. "Agora precisamos de independência real, não uma declaração. Precisamos de independência real com o fim da ocupação. Não somos Kosovo. Estamos sob ocupação israelense e para a independência precisamos obter independência", observou Erekat. Abbas e o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, reuniram-se na terça-feira para acelerar as conversas iniciadas em uma conferência em Annapolis, nos EUA, no ano passado. O diálogo é dificultado por disputas sobre os planos de Israel de construir novas de casas em terras ocupadas perto de Jerusalém e pela insistência de Olmert em adiar as conversas sobre o destino da cidade sagrada.