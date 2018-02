Paquistão assume responsabilidade como potência nuclear

O governo paquistanês declarou nesta quarta-feira, 28, que o país "assumiu seriamente sua responsabilidade" como potência atômica, exatamente dez anos após o primeiro teste nuclear realizado por Islamabad. "O Paquistão se opõe a uma corrida armamentista no Sul da Ásia", disse um comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores. Veja também: Paquistão testa míssil de cruzeiro com capacidade nuclear No entanto, a nota acrescenta que "o Paquistão não vai ignorar suas exigências relacionadas à segurança, nem suas necessidades de desenvolvimento econômico." O comunicado destacou que "28 de maio de 1998 foi um dia histórico na busca da segurança da nação" e acrescenta que o Paquistão "tentou promover a causa da paz, do desarmamento e da não-proliferação." O governo disse que o arsenal atômico paquistanês está sob controle e garantiu ter mecanismos de controle de acordo com os padrões internacionais. O Executivo também assegurou que o Paquistão está patrocinando iniciativas para trazer estabilidade à região e criar uma "atmosfera pacífica." O Paquistão mantém uma forte tensão militar com a Índia desde sua independência do império britânico, em 1947, e os dois países competem em uma corrida armamentista com testes freqüentes de mísseis.