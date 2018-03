Paquistão prende um dos líderes da Al-Qaeda e outros 40

O conselheiro do Interior paquistanês, Rahman Malik, anunciou nesta sexta-feira, 25, que 40 insurgentes e um líder da Al-Qaeda foram detidos na operação realizada na região tribal de Hangu, ao norte do Paquistão. Malik, citado pela emissora privada Geo TV, acrescentou que os ataques suicidas nas províncias de Baluchistão e Sindh tinham chegado ao fim. Nesta mesma manhã, oito reféns foram libertados pelo Taleban como gesto de boa vontade enquanto prosseguiam as negociações com o governo em Hangu. Entre os libertados estavam um funcionário e dois trabalhadores da companhia elétrica Pesc, assim como um policial e dois empregados de bancos, segundo a Geo. O Exército deu por encerrada na quinta-feira uma operação que começou no dia 16 em Hangu na qual morreram pelo menos 20 insurgentes e outros 60 foram detidos. Os militantes locais do Taleban se encontram atualmente em conversas com uma "jirga", ou conselho local, composto por 30 membros, que têm a missão de alcançar um acordo de paz entre os insurgentes e o governo. Em Hangu, unidades militares paquistanesas caíram no dia 12 em uma emboscada insurgente na qual morreram 17 membros das forças de segurança, o que originou a operação militar.