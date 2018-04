Para Bush, Turquia precisa deixar norte do Iraque rapidamente O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou nesta quinta-feira que as tropas turcas deveriam sair do norte do Iraque "assim que possível". "Os turcos precisam sair, sair rapidamente, alcançar o objetivo deles e sair", disse Bush em entrevista coletiva na Casa Branca. Milhares de soldados turcos cruzaram a fronteira entre os dois países na semana passada para combater rebeldes curdos do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). O grupo tem usado áreas montanhosas do norte iraquiano como base de uma campanha armada por independência. (Reportagem de Jackie Frank)