Para enviado dos EUA, Al Qaeda está perto de derrota no Iraque O embaixador dos EUA no Iraque elogiou o primeiro-ministro iraquiano, Nuri al-Maliki, no sábado por reprimir as milícias xiitas e militantes sunitas, dizendo que a Al Qaeda no Iraque nunca esteve tão perto de ser derrotada. "Vocês não vão me ouvir dizer que a Al Qaeda foi derrotada, mas ela nunca esteve tão perto de ser derrotada", disse o embaixador Ryan Crocker a jornalistas durante visita às cidades sagradas xiitas de Najaf e Kerbala, no sul do Iraque. Maliki, que é xiita, vem liderando uma repressão aos militantes árabes sunitas na cidade de Mosul, no norte do Iraque, onde, segundo o governo, combatentes da Al Qaeda se refugiaram depois de serem expulsos de outras regiões do país. Maliki também vem reprimindo as milícias xiitas na favela de Sadr City, em Bagdá, e em Basra, no sul do país. Ryan Crocker disse que é importante que forças iraquianas estejam à frente das operações em Basra e Mosul --onde forças da coalizão liderada pelos EUA exercem papel de apoio-- e estejam agindo sozinhas em Sadr City. "Esse é um nível de capacidade que simplesmente não era possível seis meses atrás", disse ele. "O governo e o primeiro-ministro estão demonstrando uma determinação inequívoca em enfrentar os elementos extremistas armados que desafiam a autoridade do governo. Eles deixaram claro que o farão, não importa quem sejam esses elementos", disse o embaixador. Num primeiro momento, em Basra e Sadr City, as forças de segurança iraquianas enfrentaram resistência acirrada do Exército Mehdi, a milícia do clérigo antiamericano Moqtada al-Sadr, mas agora elas estão patrulhando as duas áreas. Crocker abriu duas novas bases para equipes de reconstrução lideradas pelos EUA nas proximidades de Najaf e de Kerbala, que vão colaborar com autoridades locais para desenvolver a infra-estrutura e a economia. O embaixador disse que acredita que as eleições provinciais previstas para outubro possam ser adiadas, porque ainda faltam ser feitos muitos preparativos. "É mais importante a eleição ser bem feita do que ser feita em pouco tempo", disse ele. Crocker disse que a data de 1o de outubro, proposta para a eleição, é "uma meta" e que a legislação eleitoral que está sendo debatida no Parlamento prevê que o governo fixe a data das eleições com antecipação de 60 dias. O general David Petraeus, comandante das forças dos EUA no Iraque, disse esta semana que a eleição provavelmente será adiada até novembro. O chefe da comissão eleitoral iraquiana disse à Reuters na sexta-feira que nada foi decidido ainda, mas que, para que a eleição possa acontecer em 1o de outubro, os parlamentares terão que aprovar a lei eleitoral até 1o de julho.