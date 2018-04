Para EUA, protestos no Irã demonstram coragem extraordinária

Os massivos protestos no Irã após as eleições presidenciais são gestos extraordinários e corajosos que surpreenderam muitos, disse a Casa Branca nesta sexta-feira, 19. "Acho que estamos testemunhando algo extraordinário", afirmou o porta-voz da Casa Branca Robert Gibbs. Ao mesmo tempo, o presidente Barack Obama mandou um recado ao Irã. Em entrevista à emissora americana CBS, ele disse que o "mundo observa" o comportamento do país durante a crise política.

"Não acho que alguém há uma semana poderia esperar ver imagens corajosas como as que estamos vendo agora", acrescentou Gibbs. Ainda nesta sexta-feira, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos rejeitou, através de uma resolução bipartidária, a campanha de repressão contra os manifestantes no Irã que começou após as eleições realizadas na última sexta-feira.

A medida "condena a contínua violência contra os manifestantes por parte do governo do Irã e milícias pró-governo, assim como a contínua repressão governamental (...) através de sua interferência na internet e em telefones celulares". Além disso, expressa o "apoio a todos os cidadãos iranianos que apoiam os valores da liberdade, os direitos humanos, as liberdades civis e o império da lei".

A resolução, que não é vinculativa, mas tem alto simbolismo político, foi apresentada na quinta-feira pelos legisladores Howard Berman, democrata, e Mike Pence, republicano. Desta forma, os legisladores deixaram claro seu apoio inequívoco aos manifestantes, que tomaram as ruas em Teerã para impugnar os resultados das eleições, que deram a vitória ao presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, contra seu principal rival, Mir Hossein Mousavi.

Embora as autoridades iranianas insistam em que não houve fraude e tenham insinuado que os votos não serão recontados, outros líderes mundiais condenaram os resultados e pediram transparência eleitoral. Nos Estados Unidos, vários legisladores republicanos consideraram morna a resposta de Obama à situação no Irã.

A Casa Branca assegurou que o líder americano adotou a postura certa frente a esta crise e, segundo disse na quinta-feira Robert Gibbs, Obama "demonstrou que compartilha as preocupações (dos manifestantes) e da comunidade internacional sobre a forma como as eleições ocorreram."

Antes de a resolução ser votada, o republicano Mario Díaz-Balart, da Flórida, disse que Obama "ficou calado e confuso" sobre o apoio aos manifestantes, mas que o Congresso "claramente respalda o povo iraniano e eles prevalecerão". Já o republicano pela Virgínia Eric Cantor pediu ao presidente que siga o exemplo da Câmara de Representantes "e fale a favor do povo iraniano e por sua luta pela liberdade e os direitos humanos."