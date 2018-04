Para EUA, Síria tem papel no processo de paz no Oriente Médio

O enviado especial de Washington para o Oriente Médio disse que a Síria tem um importante papel no processo dos Estados Unidos em implantar a paz na região.

George Mitchell afirma que os Estados Unidos e a Síria dividem uma obrigação em ajudar que as negociações de paz comecem "prontamente" entre Israel, Palestina e outras áreas no mundo árabe.

Mitchell falou com repórteres no sábado, 13, depois de um encontro de 90 minutos com o presidente sírio, Bashar Assad. Ele é um dos mais altos oficiais americanos a visitar Damascus desde 2005.

O presidente americano, Barack Obama, tem feito da retomada das conversas sobre paz uma prioridade e reforçou a diplomacia com a Síria.

A Síria teve quatro rodadas de conversas indiretas com Israel no ano passado, mediada pela Turquia. Mas as discussões foram interrompidas durante a ofensiva de Israel contra Gaza, que terminou em janeiro.