Para ministro iraniano, Israel não tem condições de atacar país O ministro das Relações Exteriores do Irã disse no domingo não acreditar que Israel esteja em posição para atacar seu país por causa de seu programa nuclear, enquanto um general iraniano anunciou planos para preparar 320 mil covas para soldados inimigos. Os comentários fazem parte de uma crescente troca de farpas entre os arquiinimigos, que está contribuindo para aumentar as especulações sobre um possível ataque israelense ao Irã, o quarto maior país exportador de petróleo do mundo, o que ajudou a elevar o preço do combustível a níveis recordes. As especulações ganharam força desde que um jornal norte-americano reportou neste mês que Israel havia simulado um ataque contra as instalações nucleares da República islâmica. O Ocidente suspeita que se trate de um programa de armas nucleares disfarçado. O Irã nega as acusações. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, disse que Israel ainda está lidando com as conseqüências de sua guerra com o Hezbollah no Líbano em 2006 e que também sofre com uma "crise de ilegitimidade crescente" no Oriente Médio. "É por isso que nós não vemos o regime sionista em uma situação em que iriam querer se lançar em tal aventurismo", disse ele quando questionado sobre a possibilidade de um ataque israelense. "Eles sabem muito bem quais seriam as conseqüências de um ato como esse", disse Mottaki. As declarações foram feitas um dia após relatos de que o chefe da brigada de elite das Guardas Revolucionárias teria dito que o Irã iria impor controles no tráfego marítimo na rota do petróleo no Golfo se o país fosse atacado e alertado governos da região sobre represálias se participarem do ataque. O Irã afirma que seu programa nuclear é destinado a gerar eletricidade. Nações ocidentais e Israel temem que os iranianos estejam procurando construir bombas nucleares. Acredita-se que Israel seja o único país do Oriente Médio a ter armas nucleares. Mirfeysal Baqerzadeh, general de brigada da Guarda Revolucionária, afirmou que para "respeitar os soldados inimigos mortos" havia planos para voluntários cavarem 320 mil covas nas regiões da fronteira. Isso possibilitaria ao Irã enterrar "todos eles ao mesmo tempo", disse o general, segundo a agência de notícia Fars. No entanto, em caso de emergência, eles seriam enterrados em covas coletivas.