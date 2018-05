Para ministro israelense, Hamas não pode ditar termos de trégua

A calma voltou a Gaza e ao sul de Israel da noite para o dia depois de quatro dias de violência na fronteira, durante a qual 19 palestinos morreram. A Organização das Nações Unidas e mediadores egípcios ajudaram a negociar uma trégua.

Lieberman, líder do partido ultranacionalista Yisrael Beiteinu, uma das principais agremiações da coalizão de governo do premiê Benjamin Netanyahu, disse à Rádio Israel que o Hamas usará qualquer artifício para se reagrupar após outra rodada de combates.

"Buscar a calma é um erro sério, porque a calma é usada (pelo Hamas) para contrabandear mais e mais armas", afirmou Lieberman, acrescentando que o Hamas está obtendo foguetes cada vez mais poderosos.

"Neste ritmo também atingirão Tel Aviv", disse.

A violência recente irrompeu na última quinta-feira, quando militantes do Hamas atingiram um ônibus escolar israelense com um foguete anti-tanque, ferindo gravemente um adolescente. O ataque desencadeou os piores embates desde a ofensiva israelense de 2008 e 2009 a Gaza.

Entretanto nenhum lado parecia disposto a maiores confrontações, indicando desejar evitar um recrudescimento.

"Nosso principal objetivo deve ser deter o contrabando de armas do Hamas, mas um segundo objetivo é derrubar o regime do Hamas. Enquanto continuarem a utilizar ataques terroristas... isto é inaceitável", declarou Lieberman.

O ministro das Relações Exteriores, que advoga uma linha dura na segurança no governo Netanyahu, normalmente não é quem determina as ações da política de defesa e de temas externos, terreno preferencial de Netanyahu e do ministro da Defesa Ehud Barak.

Lieberman disse que um fracasso por parte de Netanyahu e de seu partido direitista Likud em implementar uma abordagem mais dura contra os militantes de Gaza não causará uma crise no governo.

"Não estamos planejando deixar a coalizão, iremos obter tudo com que concordamos e assinamos com o Likud sem ameaças nem uma crise na coalizão", declarou.

Analistas políticos dizem que Lieberman procura sobrepujar Netanyahu, cujo eleitorado migrou fortemente para a direita. Alguns suspeitam que ele cobiça o cargo principal e pode acreditar que está ao seu alcance se o Likud for visto como "brando" com o Hamas.

O momento da mais recente conflagração em Gaza foi visto por alguns analistas como um esforço do Hamas para desviar a atenção das exigências, alimentadas pelos levantes pró-democracia no mundo árabe, de um final de sua cisão com o Fatah, movimento palestino apoiado pelo ocidente predominante na Cisjordânia.