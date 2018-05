Para muitos soldados dos EUA, 2010 marca último Natal no Iraque

Muitas tropas americanas ainda deixadas no Iraque mal podem esperar para voltar para casa. "Em 2003, repetidamente estendiam nossa estada aqui e não sabíamos se algum dia voltaríamos para casa. Agora ao menos sabemos que vamos pra casa em breve", disse Kittleson, um capelão, durante uma vigília à luz de velas com outros soldados para marcar o Natal.

"É hora de voltarmos para casa. Já estamos aqui há tempo suficiente. Os iraquianos estão fazendo o serviço deles", acrescentou.

Os Estados Unidos encerraram o combate no Iraque oficialmente no fim de agosto e cerca de 50 mil soldados ainda estão no país apoiando as forças de segurança do Iraque. Todas as tropas serão repatriadas até o fim de 2011, segundo um acordo de segurança entre os dois países.

Na província de Salahuddin, no norte do Iraque, muitos soldados acrescentaram um pouco de cor a seus uniformes no sábado, vestindo chapéus de Papai Noel e galhos de renas para se reunir a cristãos do mundo todo na celebração do Natal.

Os EUA chegaram a ter 170 mil soldados no auge da invasão mas dezenas de milhares já voltaram para casa. Joint Base Balad, uma das maiores bases militares norte-americanas no Iraque, ainda tem cerca de 7 mil soldados.

Alguns soldados que já passaram Natal no Iraque disseram que este ano eles puderam comemorar o dia mais abertamente graças a uma queda na violência.

Na base de Balad muitos soldados norte-americanos participaram de uma corrida de cinco quilômetros de manhã e depois promoveram um banquete de Natal.

Mas, apesar de a violência ter diminuído, bombas e assassinatos continuam a ser parte da rotina.

Ataques recentes têm também alvejado cristãos. Uma catedral no centro de Bagdá foi sitiada em outubro. O ataque acabou com 51 reféns e policiais mortos.

Soldados americanos na base Balad condenaram o ataque, mas a maioria disse que a violência diminuiu.

"Este é um momento de esperança... de trazer esperança para o Iraque, que eles (os iraquianos) vão assumir o controle e lhes vamos dar todos os instrumentos que eles precisam para ter sucesso", disse o tenente-coronel Kimberley Norris-Jones da reserva do exército na 108a divisão.

"Não vamos deixá-los num buraco, vamos deixá-los prontos para o sucesso."