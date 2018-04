Para Musharraf, hora de renunciar ainda não chegou O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, afirmou que não está pronto para renunciar ao cargo, apesar da dura derrota sofrida nas eleições parlamentares desta semana. O Partido do Povo do Paquistão (PPP), da ex-primeira-ministra assassinada Benazir Bhutto, conquistou a maioria dos assentos na Assembléia Nacional no pleito de segunda-feira, enquanto os aliados de Musharraf sofreram grandes derrotas. Em entrevista ao Wall Street Journal publicada nesta quarta-feira, quando questionado se considerava deixar o cargo, Musharraf respondeu: "Não, ainda não. Temos que avançar por um caminho que traga um governo democrático estável ao Paquistão". Ele disse que é prematuro comentar quem será o próximo primeiro-ministro do país, já que isto é uma questão a ser decidida pelos partidos. Perguntado também se estava disposto a trabalhar com Nawaz Sharif, o primeiro-ministro que ele derrubou em 1999 em um golpe militar, Musharraf declarou que "o governo é administrado pelo premiê e o presidente não tem mandato para dividir o governo com o primeiro-ministro". Sharif, cujo partido ficou em segundo lugar no pleito parlamentar, tem trabalhado para tirar Musharraf do poder desde que retornou do exílio na Arábia Saudita, em novembro. (Por Giles Elgood)