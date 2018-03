Para palestinos, apenas milagre permite acordo de paz em 2008

Apenas um milagre permitirá a obtenção de um acordo de paz entre israelenses e palestinos até o fim deste ano, data-limite estabelecida numa conferência realizada no fim de 2007 nos Estados Unidos. A avaliação é do negociador-chefe da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Ahmed Qureia. Numa entrevista concedida nesta quarta-feira, 4, em Ramallah, na Cisjordânia, Qureia afirmou que as partes estão negociando todos os mais importantes temas do conflito iniciado há seis décadas, mas as divergências persistem. Qureia disse acreditar na possibilidade de avanço nas negociações, mas disse não acreditar que um acordo de paz seja possível dentro do prazo. "A não ser que aconteça um milagre", ressalvou.