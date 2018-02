Parente de Mousavi é preso pelas autoridades iranianas

Um site da oposição no Irã informou nesta terça-feira, 9, que as autoridades detiveram um sobrinho da esposa do líder opositor do país, Mir Hossein Mousavi.

O comunicado, publicado na página Kaleme, indica que Mohammad Saleh Noqrehkar foi preso depois de ter sido convocado a ir á prisão de Evin, em Teerã. O detido é um conselheiro legal de Mousavi e trabalhava como porta-voz da Promotoria Nacional até o mês passado.

Outro parente de Mousavi, seu cunhado Shapoor Kazemi, foi solto em janeiro depois de ficar cinco meses preso. Kazemi é um engenheiro não envolvido com a política do país.

A oposição acredita que as prisões realizadas pelas autoridades iranianas têm o objetivo de pressionar Mousavi. Desde de junho, após as controvertidas eleições presidenciais, as oposição vem realizando protestos contra o governo, o que tem aumentado o número de pessoas presas e mortas.