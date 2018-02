Parlamento indica Siniora para liderar novo governo libanês

A coalizão parlamentar do Líbano concordou nesta terça-feira, 27, em indicar o atual primeiro-ministro Fouad Siniora para dirigir a formação do novo governo libanês após a eleição do presidente Michel Suleiman. Veja também: Michel Suleiman toma posse como presidente do Líbano Israel faz acordo para troca de prisioneiros com o Hezbollah A coalização fez a decisão em uma sessão no fim da noite, disseram oficiais parlamentares. Suleiman será informado oficialmente da escolha durante suas consultas com o Parlamento na quarta-feira. O presidente tem que indicar o primeiro-ministro nomeado pela maioria dos membros do Parlamento. Na semana passada, por meio da mediação do Catar, a atual coalizão governista, aliada dos Estados Unidos, selou um acordo com a oposição encabeçada pelo Hezbollah, colocando fim a uma crise responsável por provocar os piores conflitos internos surgidos no país desde o final da guerra civil (1975-1990).