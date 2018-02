Parlamento libanês elege Suleiman para a Presidência O parlamento libanês elegeu neste domingo o chefe do exército Michel Suleiman como presidente, reativando as instituições do governo paralisadas após 18 meses de embates entre o gabinete apoiado pelos Estados Unidos e a oposição liderada pelo Hezbollah. O Líbano estava sem presidente desde novembro. As eleições são parte de um acordo intermediado pelo Qatar na semana passada para controlar a crise que tomou conta do Líbano e levou o país à beira da guerra civil, com o Hezbollah dominando partes de Beirute e expulsando defensores do governo. Pelo menos 81 pessoas morreram nos conflitos. O emir do Qatar, Hamad bin Khalifa al-Thani, estava entre as muitas autoridades em Beirute para a votação. Entre ministros estrangeiros estavam os do Irã e da Síria, que apóiam o Hezbollah, e o rival regional da Arábia Saudita. "Eu declaro o general Michel Suleiman presidente da República", disse o presidente do parlamento Nabih Berri, após Suleiman obter 118 votos dos 127 deputados. Tiros de celebração foram disparados em Beirute após a votação. A maioria governista anti-síria e a oposição concordaram há tempos que Suleiman deveria ser presidente, mas entraves sobre como deveria ser o formato do governo de unidade nacional fizeram com que a votação fosse adiada 19 vezes, intensificando a crise política. O acordo firmado em Doha atende às exigências da oposição de poder de veto em um governo de unidade e assegura a escolha de presidente em bons termos com a Síria e o Hezbollah. O acordo, que também estipula uma nova lei para as eleições parlamentares de 2009, acalmou os conflitos sectários que paralisaram o governo e afetaram a economia. O parlamento não se reuniu nos últimos 18 meses, debilitando o governo do primeiro-ministro Fouad Siniora. Explosões de violência fizeram muitas vítimas e lembraram a guerra civil de 1975-1990.