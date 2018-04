Participação em eleições israelenses supera expectativas

A participação nas eleições gerais desta terça-feira, 10, em Israel foi de quase três pontos percentuais a mais do que a registrada nas anteriores, em março de 2006, no mesmo horário das 16h locais (12h de Brasília), segundo o comitê eleitoral central. Nesse horário, a participação chegou a 41,9%, contra 39% em 2006, superando as expectativas. Veja também: Israelenses vão às urnas em eleição equilibrada Bastidores da cobertura do 'Estado' em Israel Quem tem medo de Avigdor Lieberman? Veja os principais candidatos a premiê de Israel Conheça os principais partidos israelenses Caso esta tendência continue, o comparecimento às urnas alcançará 69%, contra 63,5% de 2006, apesar da chuva e dos fortes ventos que vêm marcando o dia em Israel. Mais de 5,2 milhões de israelenses estão habilitados a votar, em umas eleições que têm como favorito o conservador Likud, liderado por Benjamin Netanyahu, que é seguido de perto pelo partido governante centrista Kadima, da ministra das Relações Exteriores Tzipi Livni. Pesquisas anteriores indicavam que o comparecimento na 18ª eleições parlamentar de Israel poderia atingir uma baixa histórica. Um comparecimento fraco deveria favorecer partidos da direita, como o ultranacionalista Yisrael Beitenu, liderado por Avigdor Lieberman. O comparecimento total em março de 2006 foi de 63,5%. O pior comparecimento da história das eleições do país foi de 62,3%, em 2001, na qual foi eleito Ariel Sharon. Dia dos candidatos A maioria dos candidatos eleitorais foi votar pela manhã e pediu aos israelenses que fossem maciçamente às urnas. Um dos últimos a votar foi Netanyahu, que votou em Jerusalém, onde afirmou que "o povo quer uma mudança e escolherá hoje." Livni emitiu seu voto em Tel Aviv no começo da manhã e disse confiar em que "muita gente" colocará na urna a mesma cédula que ela. Avigdor Lieberman votou em colégio do assentamento judaico de Nokdin, na Cisjordânia, e pediu a todos os cidadãos de Israel, "cristãos, muçulmanos e judeus", que votem e lembrem que "há um partido que pode fazer o trabalho." O líder do Partido Trabalhista, Ehud Barak, depositou seu voto em Tel Aviv, onde se mostrou confiante de que sua legenda sairá fortalecida das urnas. As eleições, por enquanto, desenvolvem-se sem incidentes, com exceção do registrado na localidade árabe-israelense de Umm al-Fahm, onde o candidato de extrema-direita Baruch Marzel tentou ir como representante de seu partido para fazer parte do comitê de supervisão eleitoral. A polícia não permitiu a entrada de Marzel na localidade, depois que dezenas de manifestantes bloquearam os acessos para impedir ele, a quem consideram um "racista e fascista", estivesse presente nos colégios eleitorais. As forças de segurança israelenses estão em alerta por ocasião das eleições e intensificaram as precauções nas localidades fronteiriças do norte do país e com a Faixa de Gaza.