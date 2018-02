Partidários de Saddam poderão concorrer às eleições no Iraque

Uma corte de apelações do Iraque decidiu nesta quarta-feira, 3, permitir que cerca de 500 candidatos que haviam sido banidos do sistema político do país por ligações com o partido Baath, do ex-ditador Saddam Hussein, possam concorrer às eleições parlamentares de março.

O comissário eleitoral Hamdiya al-Hussaini disse que a decisão permitirá a volta dos partidários de Saddam Hussein, que integravam uma lista negra. Muitos deles estavam banidos por apoiar o regime, mas outros foram excluídos por terem cometido crimes e outras violações.

O comissário não esclareceu quantos dos candidatos banidos poderiam voltar a concorrer, inclusive o sunita Saleh al-Mutlaq. O sunitas reclamam que são injustamente alvos do governo xiita, embora a lista negra também inclua candidatos xiitas.