Partido iraquiano pede sessão no Parlamento para discutir Wikileaks

BAGDÁ- O partido político Al Iraqiya, liderado pelo ex-primeiro-ministro Ayad Allawi, pediu nesta quinta-feira, 28, a realização de uma sessão extraordinária no Parlamento do Iraque para falar sobre os documentos divulgados pelo site WikiLeaks.

Em entrevista coletiva, um porta-voz dessa coalizão ressaltou que "a solicitação, assinada por 52 deputados de Al Iraqiya, pede ao Parlamento reunião urgente para discutir e formar uma comissão de legisladores para investigar as informações incluídas nos documentos de WikiLeaks".

Como o Parlamento ainda não elegeu o presidente por causa da crise política que atinge o país desde as eleições legislativas de 7 de março, a Al Iraqiya propôs que seja o deputado de maior idade que convoque aos membros da Câmara, como estipula o regulamento interno e a Constituição.

Em 22 de outubro, o WikiLeaks publicou os relatórios de campo feitos por soldados americanos entre 2004 e 2009 sobre a guerra do Iraque.

Os documentos revelam, entre outros fatos, que as forças dos EUA deixaram sem investigar centenas de denúncias de abusos e torturas, e inclusive de possível assassinato, por parte dos soldados iraquianos, além do financiamento que o Irã daria à insurgência do país.