Pela 1.ª vez em 30 anos, EUA poderão enviar diplomatas ao Irã

Os Estados Unidos planejam estabelecer presença diplomática em Teerã, capital iraniana, pela primeira em 30 anos, informa nesta quarta-feira, 16, o jornal britânico The Guardian em sua edição online. O passo representaria uma grande mudança nas políticas do presidente americano George W. Bush, que durante sua gestão manteve um discurso rígido com o governo de Teerã. Veja também: Diplomata dos EUA vai se reunir com negociador do Irã O Guardian aponta que o anúncio, que pode ser feito em agosto, é um importante passo para uma embaixada no país. A notícia vem a tona em um momento crítico nas relações entre Irã e Estados Unidos. Na semana passada, o governo iraniano realizou um teste de mísseis que, segundo Teerã, teria capacidade de atingir Israel e bases americanas no Oriente Médio, aumentando a tensão entre os dois países. O jornal britânico ressalta que o retorno dos diplomatas americanos ao Irã irá depender de um acordo com o governo. Mas o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad indicou no começo da semana que não é contra a abertura de uma missão americana, dizendo que o Irã considera favorável qualquer pedido que aponte para a melhora nas relações dos países, destaca o Guardian. Nesta quarta, a Casa Branca anunciou que William Burns, alto oficial do Departamento de Estado, será enviado a Genebra no sábado para ouvir a resposta de Teerã a uma oferta européia para tentar resolver o impasse do programa nuclear iraniano. De acordo com a rede BBC, o governo americano disse que a presença de Burns no encontro tem o objetivo de demonstrar a união dos países ocidentais e "reiterar que os termos da negociação permanecem os mesmos". Ou seja, que o Irã deve primeiro interromper seu programa de enriquecimento de urânio para que novas negociações possam ser realizadas. Teerã e Washington cortaram as relações diplomáticas após a revolução iraniana de 1979. Mas os Estados Unidos tiveram várias conversas com o Irã sobre o Iraque no último ano, levando em conta a influência que o governo iraniano teria na estabilidade do país vizinho.