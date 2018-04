Pela sexta vez, Líbano adia eleição presidencial A eleição presidencial do Líbano, marcada para sexta-feira, foi adiada pela sexta vez, agora para o dia 7, o que permite "mais discussões para alcançar um consenso", disse na quinta-feira o presidente do Parlamento, Nabih Berri. Está em curso uma disputa de poder entre o governo libanês, apoiado pelo Ocidente, e a oposição, dominada pelo grupo islâmico Hezbollah. Nesta semana, o general Michel Suleiman, comandante do Exército, emergiu como possível candidato à presidência, vaga desde o dia 23, quando terminou o mandato de Émile Lahoud, um político ligado à Síria e adversário do primeiro-ministro Fouad Siniora. Pela Constituição, o presidente obrigatoriamente deve ser cristão maronita. As várias sessões convocadas para a eleição presidencial indireta terminaram em impasse até agora. (Por Tom Perry)