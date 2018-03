Pelo menos 13 morrem em explosão de carro-bomba no Iraque

Pelo menos 13 pessoas morreram e 34 ficaram feridas nesta quarta-feira, 16, devido à explosão de um carro-bomba no noroeste do Iraque, informaram à Agência Efe fontes dos corpos de segurança. Segundo as fontes, o atentado ocorreu no bairro de Al-Talia, no centro da cidade de Tal Afar, localizada a cerca de 60 quilômetros ao oeste de Mossul, capital da província de Ninawa Veja também: Iraque quer total controle policial e militar até fim do ano As fontes contaram que a detonação causou grande destruição em casas e carros, e que entre as vítimas estavam várias mulheres e crianças. Várias ambulâncias chegaram à cidade para levar os mortos e feridos aos hospitais. Devido à gravidade da situação dos feridos, é possível que o número de mortes aumente. Em agosto passado, um ataque suicida com caminhão-bomba em Tal Afar causou a morte de pelo menos 28 pessoas e feriu mais de 50. Tal Afar, que tem maioria da população turcomana, foi cenário de alguns dos atentados mais violentos desde que o Exército dos EUA derrubou o regime de Saddam Hussein, em abril de 2003. A violência persiste na província de Nínive apesar do estrito plano de segurança que entrou em vigor nessa cidade em 10 de maio, e que tem o objetivo de pôr fim aos ataques da resistência e da rede terrorista Al-Qaeda.