Pelo menos 5 pessoas morrem em ataque no Paquistão

Pelo menos cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em um ataque com bombas contra uma área de casas no vale de Swat, no norte do Paquistão, informou neste domingo o canal privado "Geo TV". Segundo o canal, que cita fontes não identificadas, o ataque foi registrado na zona de Ogday, nos arredores de Mingora. Além disso, um membro das forças de segurança paquistanesas ficou ferido em confrontos com um grupo de insurgentes na zona de Qambar, próxima a Mingora. Na noite de sábado, o Exército lançou uma operação contra refúgios da insurgência em vários pontos da demarcação, situada na Província da Fronteira Noroeste. O Exército tem desdobrados cerca de 20.000 soldados no vale, onde a segurança sofreu uma severa deterioração desde o verão de 2007, e lançou várias operações que causaram centenas de vítimas no bando insurgente, mas os ataques continuam sendo registrados diariaente.