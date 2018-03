Pelo menos 51 morrem em explosão de carro-bomba em Bagdá

A explosão de um carro-bomba deixou pelo menos 51 mortos e 75 feridos nesta terça-feira, 17, em um bairro xiita no norte de Bagdá. O veículo estava parado em um terminal de ônibus, próximo a um mercado em Hurriya. Foi o pior atentando em Bagdá em mais de três meses. Veja também: Parlamento iraquiano sairá da Zona Verde em Bagdá Clérigo iraquiano cria novo grupo para lutar contra os EUA Sobreviventes e parentes das vítimas do incidente estavam furiosos. Um homem perdeu 11 parentes. Em um pátio em frente ao Hospital Khadamiyah, as pessoas gritavam e choravam. Alguns xingavam o governo por ter permitido o ataque, enquanto outros pediam a Deus por vingança. Pessoas que escaparam da explosão e foram entrevistadas por um repórter do jornal The New York Times disseram que havia duas bombas no local, e não apenas uma como as autoridades iraquianas informaram. A polícia isolou a área - somente ambulâncias e veículos policiais estão autorizados a entrar na região. Um funcionário de um necrotério próximo ao Hospital Khadamiyah informou que entre 35 e 40 corpos foram trazidos do hospital apenas nas primeiras duas horas. A explosão aconteceu enquanto tropas americanas e iraquianas estavam em uma reunião numa vizinhança próxima, de acordo com um policial iraquiano. Depois do incidente, continuou, algumas pessoas cercaram veículos da polícia e atiraram pedras e outros objetos. De acordo com um oficial do ministério do Interior, o atentado é o pior em Bagdá desde o começo de março, quando uma explosão em um shopping no bairro de Karrada matou 54 e deixou outros 123 feridos.