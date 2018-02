Pelos menos 10 morrem em confronto no norte do Líbano Pelo menos 10 militantes foram mortos neste sábado quando ativistas pró-governo atacaram um escritório do partido de oposição pró-Síria no norte do Líbano, disse uma fonte de segurança. A fonte afirmou que militantes leais ao líder sunita Saad al-Hariri incendiaram um escritório do Partido Nacionalista Social da Síria na vila de Halba depois de um confronto armado. As mortes ocorreram em ambos os grupos, disse ele. (Reportagem de Nadim Ladki)