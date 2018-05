Peregrinos iniciam marcha no Iraque com segurança reforçada Milhares de peregrinos xiitas partiram neste domingo para a cidade sagrada de Kerbala, no Iraque, demonstrando seu poder político e rezando por segurança contra bombas antes de um dos dias mais sagrados do Islamismo xiita. As ruas no percurso dos peregrinos foram fechadas e a polícia iraquiana, com ajuda de soldados, tomou o local. "Seremos vitoriosos, apesar da América! Quem estiver contra os 12 imãs será derrotado neste mundo e no futuro!", gritou um jovem no meio de um grupo de peregrinos adolescentes em marcha na rua Karrada, no centro de Bagdá. Homens e mulheres partiram caminhando sob o forte calor de agosto a partir de bairros xiitas da capital na direção de Kerbala, 110 quilômetros ao sul. Milhares estão caminhando a partir de cidades no sul do Iraque, onde a maioria da população é xiita. Muitos andarão durante dias para participar da cerimônia na terça e quarta-feiras para marcar o 9o século do nascimento de Muhammad al-Mahdi, o último dos 12 imãs que os xiitas consideram santos. Os xiitas acreditam que eles nunca morreram e voltarão para salvar a humanidade. Em Bagdá, o primeiro-ministro Nuri al-Maliki disse que o maior partido político árabe sunita do Iraque concordou em aderir a uma nova aliança de partidos moderados xiitas e curdos para tentar acabar com o impasse político. O Partido Iraquiano Islâmico, do vice-presidente Tareq al-Hashemi, rejeitou de início as tentativas dos quatro maiores partidos do governo de Maliki para aderir, dizendo que alianças deste tipo não são a resposta para a crise. "Hoje haverá um comunicado conjunto, não somente dos quatro partidos, mas também do Partido Islâmico. Serão cinco partidos, e não quatro. O comunicado final incluirá um sumário dos pontos de concordância", disse Maliki em entrevista coletiva. Mas uma autoridade do escritório de imprensa do Partido Iraquiano Islâmico negou que o partido tenha aderido e disse que não há planos neste sentido. O governo de coalizão do Iraque está parado devido a disputas entre partidos políticos. Quase metade do gabinete de Maliki renunciou, acusando o primeiro-ministro xiita de sectarismo. (Reportagem adicional de Haider Kadhim, Peter Graff e Aseel Kami em Bagdá)