Polícia acha 12 corpos e soldado dos EUA morre no Iraque

A Polícia iraquiana informou nesta terça-feira, 21, a descoberta de 12 corpos nas últimas 24 horas nas ruas de Bagdá. Eles estavam amarrados, com os olhos vendados, sinais de tortura e marcas de balas. Milhares de pessoas foram assassinadas desta forma desde fevereiro de 2006, quando insurgentes sunitas explodiram a cúpula dourada do mausoléu xiita de Samarra. O Exército dos Estados Unidos anunciou hoje em comunicado a morte de um soldado americano numa ação "fora de combate" no domingo. O total de baixas americanas no Iraque chega a 3.707 desde o início da invasão do país, em março de 2003.