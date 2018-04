Polícia do Iêmen prende dezenas de supostos membros da Al-Qaeda

Reuters

SANA- Policiais do Iêmen prenderam dezenas de suspeitos de integrarem a rede extremista Al-Qaeda, um dia depois de um homem-bomba ter tentado matar o embaixador britânico no país, oficiais de segurança disseram nesta terça-feira, 27.

Veja também:

Iêmen atribui a Al-Qaeda atentado contra embaixador britânico

Especial: As franquias da Al-Qaeda

No turbulento norte do Iêmen, três pessoas ficaram feridas durante uma troca de tiros entre rebeldes e tribos pró-governistas que bloquearam uma importante estrada na capital.

Entre os detidos, de acordo com os oficiais, estavam sete iemenitas que tinham relações próximas com o homem-bomba, que morreu ao atacar o comboio do embaixador Tim Torlot na segunda.

Os sete homens, assim como o suicida, já tinham sido presos por serem suspeitos de terem ligações com os ataques de 11 de setembro, mas foram soltos após dois anos de prisão, segundo autoridades.

O governo do Iêmen tem lutado contra a Al-Qaeda e outros grupos militantes, em uma tentativa de acabar com a instabilidade do país. O braço do grupo no país, a Al-Qaeda na Península Árabe, tem base no Iêmen e já havia atacado embaixadas.