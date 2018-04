Polícia do Irã enfrenta manifestantes em protesto sobre moeda

A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, revoltados com a queda no valor do rial iraniano. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o presidente Mahmoud Ahmadinejad, dizendo que suas políticas econômicas tinha provocado a crise econômica.

O rial tem registrado baixas recordes contra o dólar quase diariamente, como resultado de sanções econômicas ocidentais impostas sobre o polêmico programa nuclear do Irã que reduziram a receita do país com a exportação de petróleo e prejudicaram a capacidade do banco central de sustentar a moeda.

Iranianos em pânico correram para comprar moedas fortes, derrubando a cotação do rial. Com a taxa de inflação oficial do Irã perto dos 25 por cento, a fraqueza da moeda está prejudicando os padrões de vida e ameaça agravar uma recente onda de cortes de emprego no setor industrial.

O maior mercado de Teerã foi fechado nesta quarta-feira, disseram testemunhas. Um comerciante que vende bens de consumo disse à Reuters que a instabilidade do rial estava impedindo os lojistas de fazer seus preços.

O funcionário do mercado Ahmad Karimi Esfahani disse à uma agência de notícias iraniana que o local tinha sido fechada por preocupação com a segurança dos lojistas, mas vai reabrir na quinta-feira.

(Reportagem de Samia Nakhoul e Yeganeh Torbati)