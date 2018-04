Polícia egípcia prende 11 após atentado contra turistas A polícia egípcia prendeu 11 pessoas para um interrogatório sobre uma bomba que matou um adolescente francês e feriu pelo menos outras 21 pessoas perto da região turística do Cairo no domingo, disseram fontes da polícia nesta segunda-feira. Os detidos, todos egípcios, estavam na localidade perto do momento da explosão e passaram a última noite e a manhã desta segunda-feira presos. As fontes não disseram se a polícia já tem alguma prova convincente contra os detidos. A bomba, colocada debaixo de um banco perto do mercado Khan el-Khalili, foi o primeiro ataque a turistas na cidade desde abril de 2005. Os feridos incluem 13 turistas franceses, três sauditas, um alemão e quatro egípcios. Analistas disseram que a bomba provavelmente foi trabalho de um pequeno grupo de egípcios insatisfeitos, similar ao que realizou duas operações em 2005.