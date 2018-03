Polícia interroga Olmert de novo por suspeitas de corrupção

A polícia israelense começou nesta quinta-feira, 11, a interrogar de novo o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, por suspeitas de corrupção, informou o corpo de segurança. Há dois dias, ele foi interrogado durante quatro horas. Agentes da União Nacional de Investigação de Fraude chegaram à residência de Olmert em Jerusalém no começo da manhã para obter mais dados sobre as acusações que pesam sobre ele por um suposto delito de suborno, disse o porta-voz policial, Micky Rosenfeld. Esta unidade investiga, a pedido do procurador-geral do Estado, Eran Shendar, as acusações sobre um suposto delito de abuso de poder cometido por Olmert quando era ministro das Finanças no Governo do ex-primeiro-ministro Ariel Sharon. Os agentes tentam esclarecer se o atual chefe do Executivo tentou favorecer um amigo seu, Frank Lowey, na aquisição de um pacote de ações do Banco Leumi, o maior do país. Precisamente, as primeiras quatro horas de interrogatório foram centradas em esclarecer as relações entre Olmert e este empresário australiano, segundo o jornal Ha'aretz. O objetivo dos interrogatórios é ajudar os investigadores a elaborar um relatório - que devem apresentar em algumas semanas - no qual se pronunciem sobre se Olmert deve ou não ser processado.