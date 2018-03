Polícia investiga série de explosões que feriu 43 no Paquistão

Sete explosões deixaram 43 pessoas feridas em Karachi, capital comercial paquistanesa, confirmaram fontes oficiais nesta terça-feira, 8. Investigadores tentam determinar as causas das explosões. O presidente paquistanês Pervez Musharraf clamou pela unidade nacional, e forças de segurança estão em alerta máximo. A série de explosões da segunda-feira, 7, ocorreram na seqüência de um atentado suicida com bomba ocorrido no final de semana na capital, Islamabad, que matou 18 pessoas - a maioria delas, policiais. O chefe de polícia de Karachi, Wasim Ahmed, confirmou que pelo menos oito homens foram detidos e alguns explosivos recuperados em incursões noturnas. Zulifqar Mirza, o ministro interior da província, disse à repórteres que sete dispositivos foram usados. As 43 pessoas feridas estão em condições estáveis, disse Mirza, acrescentando que o motivo por trás dos ataques parece ser criar o caos na cidade onde a violência política, étnica e religiosa é comum. Mirza excluiu a possibilidade de o líder taleban paquistanês Baitullah Mehsud estar envolvido. Musharraf vê os ataques contra Karachi como uma conspiração armada para desestabilizar o Paquistão. As explosões em Karachi aconteceram com cerca de uma hora entre cada uma, e espalharam uma onda de medo em residências e comércio na tumultuada cidade portuária. Nesta terça-feira, contudo, a vida retornou ao normal, com tráfego de aviões. Karachi, a capital da província sulista Sindh, foi o local onde a primeira-ministra Benazir Bhutto escapou de um ataque suicida em outubro, que matou 140 pessoas. Bhutto foi assassinada em dezembro último num ataque em Rawalpindi. As investigações continuam e se estendem ao ataque de Islamabad.