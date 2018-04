Polícia iraniana liberta 4 parentes de ex-presidente detidos

A polícia iraniana libertou quatro dos cinco membros da família do ex-presidente iraniano Ali Akbar Hashemi Rafsanjani detidos neste domingo, 21, informou a televisão nacional em inglês PressTV.

No entanto, permanece detida Faezeh Hashemi, uma das filhas do ex-presidente, que participou de um ato em favor da oposição, afirmou a fonte.

Segundo o jornal conservador Iran, Faezeh Hashemi e a filha, assim como o primo de sua mulher, Hussein Marashi, sua esposa e filha foram detidos.

A detenção teria relação com sua participação em uma passeata ilegal na praça de Azadi no sábado passado, assegura a publicação, citada pela PressTV.

24 jornalistas presos

Segundo a Associated Press as autoridades iranianas já prenderam pelo menos 24 jornalistas e blogueiros desde os protestos deflagrados com a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad, por motivos ainda não esclarecidos na maioria dos casos.

Entre os presos está o presidene da Associação de Jornalistas Iranianos e um repórter canadense da Newsweek. Neste domingo, um correspondente da rede britânica BBC também foi expulso do país.

Segundo a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF), os jornalistas se tornaram um "alvo prioritário" do governo do Irã.