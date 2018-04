Polícia iraniana reprime com violência protesto no Parlamento

A polícia iraniana reprimiu com violência centenas de pessoas que protestavam nesta quarta-feira, 24, em frente à sede do Parlamento do país. Tropas de choque e grupos de milicianos islâmicos Basij usaram gás lacrimogêneo e cassetetes para dispersar grupos de pessoas que levantavam os braços e clamavam "Alahu Akbar" ("Deus é grande")

O Irã vem sendo palco de protestos e confrontos desde o último dia 13, quando foi anunciada a reeleição do presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, em resultado considerado fraudulento pela oposição. As manifestações têm sido reprimidas com dureza pela polícia e grupos de milicianos Basij. O líder opositor iraniano Mir Hussein Mousavi anunciou o protesto no Parlamento do país, onde pretendia fazer um discurso acompanhado de sua mulher, Zahra Rahnavard.

Pelo menos duas fontes confirmaram à CNN a violência usada pelos policiais, que já estavam no local planejado para os protestos desta quarta. "Eles já estavam esperando por nós", "eles todos têm armas e uniformes", "vejo muitas pessoas com pernas e braços quebrados e ferimentos na cabeça - sangue por toda parte - gás pimenta como guerra", afirmou a fonte.

Segundo o jornal El País, os policiais exigem que os pedestres circulem e dissolvem grupos formados nas ruas. Centenas de jovens caminhavam pelos arredores, mas sem arriscar gritar lemas opositores ou exibir cartazes. A agência de notícias Reuters afirma que cerca de 200 pessoas se reuniram para participar do ato.