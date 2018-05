Polícia iraquiana encontra corpos com sinais de tortura

Os corpos de 13 pessoas com sinais de tortura apareceram ontem à noite em diferentes pontos de Bagdá e em Mossul, 400 quilômetros ao norte da capital, informaram hoje fontes do Ministério do Interior iraquiano. As fontes explicaram que a Polícia achou sete corpos de guardas das instalações petrolíferas em Mossul, com marcas de tiros. Eles tinham sido seqüestrados na quinta-feira no oeste da cidade. A Polícia encontrou, além disso, seis corpos com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdá. As fontes informaram ainda que soldados iraquianos mataram ontem um dirigente do grupo insurgente Estado Islâmico do Iraque, ligado à Al Qaeda. O líder, identificado como Mouwafak Yassin, morreu numa batida contra seu esconderijo no bairro de Badush, no oeste deMossul. Em outras duas operações, o Exército iraquiano deteve 18 insurgentes no bairro de al-Intisar, no sudeste de Mossul, e em outras áreas no norte da cidade.