Polícia iraquiana encontra corpos de 15 homens executados A polícia iraquiana informou nesta quinta-feira ter encontrado os corpos de 15 homens, incluindo 10 soldados, que foram vendados e executados com um tiro cada na cabeça. Os corpos foram encontrados em valas na província de Diyala, perto da cidade de Baquba, a 65 quilômetros ao norte de Bagdá. A polícia relatou que 10 dos corpos eram de soldados uniformizados. Eles pareciam ter sido mortos há uma semana. Ataques em todo o Iraque caíram em 60 por cento desde junho, mas Diyala, uma região de grande mistura étnica, tem sido uma dor de cabeça para as forças norte-americanas e iraquianas. É uma das quatro províncias nas quais os militares lançaram ofensivas para combater militantes da Al Qaeda, que se reagruparam ao norte de Bagdá após terem sido expulsos do oeste e em torno da capital. Na semana passada, a polícia disse ter encontrado 13 corpos jogados num buraco na cidade de Muqdadiya, cerca de 25 quilômetros ao norte de Baquba. (Reportagem de Wisam Mohammed)