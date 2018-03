Policiais israelenses ficam feridos em ataque em Jerusalém

Dois policiais israelenses ficaram feridos em um ataque com armas automáticas na madrugada deste sábado em Jerusalém Oriental, informaram fontes oficiais. Segundo a Polícia, um indivíduo armado com uma pistola efetuou vários disparos contra uma patrulha nas proximidades do Portão dos Leões, na cidade antiga. Um dos policiais foi atingido na cabeça e o outro no peito, segundo a imprensa local. Outros agentes atiraram no autor do ataque, que conseguiu escapar e ainda não foi encontrado. O chefe da Polícia, David Cohen, afirmou que o incidente foi um ataque terrorista, mas nenhuma organização radical reivindicou sua autoria até o momento.