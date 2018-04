Policiais israelenses humilham palestino e exibem na web

Policiais israelenses exibiram um vídeo no YouTube no qual mostram imagens de vários de seus companheiros abusando de e humilhando um jovem palestino, a quem obrigam a repetir insistentemente a frase "Eu amo a Polícia de Fronteiras".

A existência do vídeo, de 44 segundos e colocado no portal há cerca de um ano, vazou nesta sexta-feira, 19, em uma informação do jornal Haaretz sobre o fenômeno de agentes desse corpo de segurança israelense que gravam imagens de humilhações a palestinos para depois compartilhá-las.

Os agentes também falam repetidamente que se dê tapas cada vez mais fortes no palestino, até que aos 40 segundos permitem que ele siga seu caminho. O jornal denuncia que se trata de um fenômeno preocupante entre os membros da Polícia de Fronteiras, uma corporação que atua nas zonas fronteiriças e integrado majoritariamente por jovens marginalizados.