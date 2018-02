Policial morre e quatro cadáveres são achados em Bagdá

Pelo menos um policial morreu neste domingo, 4, e outras oito pessoas ficaram feridas pela explosão de dois artefatos explosivos em Bagdá, informaram fontes policiais. Quatro cadáveres foram encontrados em diferentes pontos da capital. Um ataque da insurgência deixou quatro marines das tropas americanas mortos na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque. Segundo as fontes, o policial morreu pela explosão de uma bomba no bairro de Al Yarmouk, no oeste de Bagdá. A Polícia achou nas últimas 24 horas quatro cadáveres com marcas de bala na cabeça e sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdá. Segundo as fontes, os corpos foram levados ao necrotério central de Bagdá. Insurgência Quatro marines das tropas americanas morreram em um ataque da insurgência na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque, anunciou neste domingo, 4, o comando militar dos Estados Unidos. Segundo um comunicado, o ataque ocorreu na sexta-feira passada quando uma bomba explodiu durante a passagem do veículo no qual viajavam os soldados. Com os novos mortos, já são seis os soldados americanos que morreram nos primeiros dias de maio no Iraque.