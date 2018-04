Político apoiado pelo Hezbollah é nomeado premiê do Líbano

A nomeação de Najib Mikati é percebida como uma vitória do Hezbollah, que tenta cancelar um tribunal criado em 2005 com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) para processar os assassinos do estadista Rafik al-Hariri. Acredita-se que o tribunal acuse formalmente integrantes do grupo xiita.

Os muçulmanos sunitas leais ao premiê que deixa o poder, Saad al-Hariri - o filho de Rafik que tem o apoio do Ocidente e da Arábia Saudita --, protagonizaram um "dia de fúria" para protestar contra a indicação do bilionário sunita Mikati, parlamentar de centro com laços tanto na Arábia Saudita como na Síria.

A nova força política do Hezbollah fará soar os alarmes em Washington e em toda a região, especialmente em Israel, que em 2006 travou uma guerra de cinco semanas numa tentativa fracassada de destruir a formidável capacidade militar do movimento, que tem o apoio do Irã.

Desde então, as autoridades israelenses ameaçam responder ao arsenal de foguetes do Hezbollah no Líbano, que cresceu com a ajuda da Síria e do Irã.

Mikati, magnata das telecoms que se auto-proclamou o candidato do consenso, disse que iniciaria as conversações para a formação do governo na quinta-feira e apelou a todas as facções libanesas para que superem suas diferenças.

"Todos os líderes libaneses devem cooperar, juntos, para enfrentar os desafios atuais", disse ele, do palácio presidencial, depois de aceitar a nomeação do presidente Michel Suleiman.

"Eu reitero minha posição...de que minha mão está estendida para que todas as facções participem e encerrem as divisões...pelo diálogo."

O Hezbollah e seus aliados abandonaram o governo de união de Hariri este mês, provocando a queda dele depois do fracasso de uma iniciativa síria e saudita em contornar um desacordo sobre o tribunal.