Porto dos Emirados Árabes é atingido por incêndio

Equipes dos bombeiros e efetivos da Defesa Civil tentam controlar um incêndio nesta segunda-feira, 27, em um armazém de combustível e produtos químicos do porto de Jebel Ali, nas proximidades de Dubai, a capital comercial dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Fontes locais explicaram que o incêndio começou por causas desconhecidas por volta das 4 horas (21 horas de domingo, 26, em Brasília). O porto de Jebel Ali é um dos mais importantes da região, e tem uma das maiores refinarias de petróleo dos EAU, que "não foi afetada" pelo incêndio, asseguraram fontes no porto que pediram anonimato. Testemunhas em Dubai disseram à Efe que algumas partes desta cidade foram cobertas por colunas de fumaça por causa do incêndio, o segundo nos EAU nas últimas semanas. Os EAU são um dos principais membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), e atualmente tem uma das economias mais dinâmicas do Golfo Pérsico.